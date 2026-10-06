“Menos mal que se ha terminado”: María, “desvalijada”, consigue superar el panel más caótico

Cuando se tira de la ruleta de la suerte hay que tener claro que todo puede ocurrir. Desde la celebración por las casillas con más dinero hasta el drama de aquellas en las que nadie quiere caer. Dos extremos que María ha experimentado continuamente durante su turno.

Tras heredar el panel de las manos de Sergio, quien había caído en la quiebra, la concursante ha tenido que ceder sus gajos a Escarlata al ir a parar al Se lo doy. Algo que ha repetido poco después, con el Empiezo yo, el premio y 75€ en su poder, cuando caía de nuevo en dicha casilla y entregaba todo lo que tenía a Sergio. Siendo, como ella mismo ha comentado, “desvalijada”.

Afortunadamente, las cosas han cambiado de cara al final de la prueba cuando conseguía sumar 300€ al marcador con todas las letras ya descubiertas. “Menos mal que se ha terminado”, le ha comentado Jorge Fernández, antes de que leyera este caótico panel.