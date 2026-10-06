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David Canales, propietario, ante el rescate de los decretos Maricarmen: "Los caseros saldremos corriendo"

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo unos decretos de vivienda muy similares a los que se tumbaron en el Congreso el pasado viernes. Unas medidas que podrían ser aprobadas sin el apoyo de Junts antes del día de las elecciones anticipadas.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La crisis de la vivienda ha desembocado en un adelanto electoral. Tras el rechazo de los decretos de vivienda propuestos por el Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba ayer elecciones generales anticipadas.

El presidente del Gobierno ha llamado a las urnas el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, se prevé que días antes de las elecciones se produzca una huelga general convocada por los principales sindicatos.

Pese al rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, el Gobierno propondrá unos decretos muy similares en la Diputación Permanente del Congreso, donde se podrían aprobar sin el apoyo de Junts.

Ante la posibilidad de la aprobación inmediata de estos decretos, los propietarios vuelven a plantearse sus condiciones. David Canales, por ejemplo, es propietario de varios inmuebles y se muestra totalmente en contra de estas medidas.

"Ante esta inseguridad jurídica y social, los caseros saldremos corriendo", señala, "parece que los rentistas o los caseros somos los malos de la película". En su caso, ha decidido vender varias de sus propiedades y ahora se dedica a alquilar locales a empresas, que asegura que dan menos problemas. ¿Cómo afectarán los decretos a los propietarios?

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