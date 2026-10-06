Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 6 de octubre

“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

Acertar tres pruebas de velocidad seguidas es una gesta al alcance de muy pocos y Sergio acaba de demostrar ser uno de ellos, ganándose las felicitaciones de Jorge Fernández.

“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La Triple Prueba de Velocidad enfrenta a los tres concursantes a tres pruebas seguidas que comparten una sola pista; en este caso, “¡qué vergüenza!”. Las reglas son sencillas: 100€ para cada jugador que acierte y, en caso de lograrlo todas las veces, se duplica el premio.

Sergio, con tan solo 18 años, ha demostrado ser un auténtico maestro de la rapidez. Y es que ha conseguido adelantarse a sus compañeras en los tres paneles para convertir los 300€ acumulados en nada menos que 600€.

“Las de velocidad las haces muy bien”, le ha felicitado Jorge Fernández tras su éxito rotundo. ¿Te has perdido esta emocionante Triple Prueba de Velocidad? ¡Puedes verla de nuevo en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

“Menos mal que se ha terminado”: María, “desvalijada”, consigue superar el panel más caótico

“Menos mal que se ha terminado”: María, “desvalijada”, consigue superar el panel más caótico

“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

Patricia Pérez y Luis Canut
A PARTIR DE LAS 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Luis Canut y Patricia Pérez, tras la enfermedad que les cambió la vida

Víctor Ábalos en Espejo
ÁBALOS SE PRONUNCIA

Víctor Ábalos niega que su padre tema las elecciones por sus causas pendientes: "Los indultos son fantasías"

Borja Semper espejo
CONFLICTO PP-PSOE

Borja Sémper, tras la discusión del PP con Óscar Puente: "El error es entrar al trapo, no me interesa, quiero que me hable del AVE"

El portavoz del PP ha respondido tras el cruce de mensajes entre el Partido Popular y el ministro de Transportes e insiste en que es verdadero problema es dar voz a este tipo de cosas.

Receta de milanesa napolitana de Arguiñano: “¡Vaya bocadito!”
Sencillo y muy rico

Receta de milanesa napolitana de Arguiñano: “¡Vaya bocadito!”

El cocinero ha preparado un plato basado en la cocina italiana que hará las delicias de los más pequeños en tu casa. Una mezcla muy graciosa que se incorpora a unos filetes de ternara finos y que les da una chispa muy especial.

Vecinas de Ceuta

Las vecinas de Ceuta, ante las elecciones generales del 29 de noviembre: "Estamos olvidados, Ceuta no perdona ni olvida"

Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

Susanna Griso responde a los sindicatos

Susanna Griso reprocha a los sindicatos que convoquen una huelga antes de las elecciones: "Habéis ido de la manita con el Gobierno hasta antes de ayer"

Publicidad