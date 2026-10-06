“Lo haces muy bien”: Jorge Fernández felicita a Sergio tras acertar la Triple Prueba de Velocidad

La Triple Prueba de Velocidad enfrenta a los tres concursantes a tres pruebas seguidas que comparten una sola pista; en este caso, “¡qué vergüenza!”. Las reglas son sencillas: 100€ para cada jugador que acierte y, en caso de lograrlo todas las veces, se duplica el premio.

Sergio, con tan solo 18 años, ha demostrado ser un auténtico maestro de la rapidez. Y es que ha conseguido adelantarse a sus compañeras en los tres paneles para convertir los 300€ acumulados en nada menos que 600€.

“Las de velocidad las haces muy bien”, le ha felicitado Jorge Fernández tras su éxito rotundo. ¿Te has perdido esta emocionante Triple Prueba de Velocidad? ¡Puedes verla de nuevo en el vídeo de arriba!