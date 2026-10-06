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Mejores momentos | 6 de octubre

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

El Panel con Bote es capaz de cambiar la suerte de los concursantes en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para ello hay que apostar fuerte y Sergio ha sufrido hasta el final para tomar su decisión.

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

Sergio, un mar de dudas en el Panel con Bote: ¿La Gran Final o 1.900 euros?

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Borja Tamayo
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El Panel con Bote es la antesala de la Gran Final y puede cambiar la clasificación de los concursantes fácilmente. Y es que el Bote parte de los 1.000€, aumentando tirada a tirada; por lo que la casilla dorada se convierte automáticamente en el elemento clave del programa.

Escarlata ha inaugurado la prueba liderando dicha clasificación; sin embargo, tras errar en las consonantes, ha cedido el turno a Sergio, que la seguía muy de cerca. Lanzamiento a lanzamiento, el concursante ha conseguido llegar a los 525€, marcador lo suficientemente amplio como para colocarse en el primer puesto y pasar a la Gran Final.

No obstante, el Bote había alcanzado los 1.900€ y todavía tenía letras disponibles en la pantalla de Brian como para jugársela a la casilla dorada. Ahora bien, si fallaba, no había comodines que pudieran salvarle y perdería su hueco en la última prueba.

¿Se habrá arriesgado o habrá sido más conservador? ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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