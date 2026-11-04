Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ACCIDENTE URDA

El doloroso recuerdo de un superviviente de Urda: "Más que las imágenes, se me han quedado los gritos"

Juan y Eduarda son dos supervivientes del accidente de tren de Urda (Toledo). En Y ahora Sonsoles nos cuentan cómo el recuerdo de la tragedia les hace difícil volver a la normalidad.

Supervivientes

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El accidente de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo), ha revolucionado el panorama político, provocando la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente. Un movimiento por parte del Gobierno que, pese a todo, para algunas víctimas no ha sido suficiente.

Tío de David Martínez

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan y Eduarda, dos supervivientes de la tragedia que aún recuerdan con demasiada claridad el accidente. Tanto que, según cuenta la joven Eduarda, le hace difícil seguir con su vida, porque se siente culpable por haber sobrevivido.

"Más que las imágenes, lo que más se me ha quedado han sido los sonidos, los gritos", afirma Juan, emocionado. Según cuenta, la imagen del impacto aún resuena en su cabeza. "Si me preguntas cuánto duró, no lo sé", advierte, "pero parecía que nunca paraba".

El accidente de Urda se ha convertido en el segundo accidente mortal de trenes en los últimos nueve meses. Una tragedia, que, sumada a la de Adamuz, suma más de 100 víctimas mortales.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Obregón

Ana Obregón le lanza un mensaje a Antonia Dell’Atte en Y ahora Sonsoles: "Por favor, perdóname"

Isabel Faya

Isabel Faya, exmujer de El Vaquilla: "Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira"

El alegato de los coaches de La Voz defendiendo a sus equipos: “Soy capaz de hacer la croqueta”

El alegato de los coaches de La Voz defendiendo a sus equipos: “Soy capaz de hacer la croqueta”

Ángel González
FALLECE JESÚS DE MIGUEL

Ángel Gutiérrez, excompañero de equipo de Jesús de Miguel: "No me quiero ni imaginar cómo estará su mujer y su niña"

Médica
Fallece Jesús de Miguel

¿Fue Jesús de Miguel atendido correctamente tras el choque?: "Debió haber una asistencia inmediata en el campo"

Supervivientes
ACCIDENTE URDA

El doloroso recuerdo de un superviviente de Urda: "Más que las imágenes, se me han quedado los gritos"

Juan y Eduarda son dos supervivientes del accidente de tren de Urda (Toledo). En Y ahora Sonsoles nos cuentan cómo el recuerdo de la tragedia les hace difícil volver a la normalidad.

Begoña Villacís
ACCIDENTE URDA

Begoña Villacís, sobre el abandono de los políticos con las víctimas de Urda: "Esto no va de ser político, sino de ser buena persona"

Las víctimas y familias de fallecidos en el accidente de trenes de Urda han denunciado que los políticos no se han acercado a ellos desde el día del choque. Un gesto que nuestra colaboradora Begoña Villacís ha querido evidenciar.

Tío de David Martínez

José Ramón, tío de una de las víctimas mortales del accidente de Urda: "Óscar Puente tendría que haber dimitido hace mucho"

Miguel resuelve el panel de la Gran Final en el último momento

Miguel resuelve el panel de la Gran Final en el último momento: “Lo estabas diciendo”

La rapidez de Miguel en la Prueba de Velocidad Decreciente se convierte en una ola de 966

La rapidez de Miguel en la Prueba de Velocidad Decreciente se convierte en una ola de 966 euros

Publicidad