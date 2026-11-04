El doloroso recuerdo de un superviviente de Urda: "Más que las imágenes, se me han quedado los gritos"

El accidente de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo), ha revolucionado el panorama político, provocando la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente. Un movimiento por parte del Gobierno que, pese a todo, para algunas víctimas no ha sido suficiente.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan y Eduarda, dos supervivientes de la tragedia que aún recuerdan con demasiada claridad el accidente. Tanto que, según cuenta la joven Eduarda, le hace difícil seguir con su vida, porque se siente culpable por haber sobrevivido.

"Más que las imágenes, lo que más se me ha quedado han sido los sonidos, los gritos", afirma Juan, emocionado. Según cuenta, la imagen del impacto aún resuena en su cabeza. "Si me preguntas cuánto duró, no lo sé", advierte, "pero parecía que nunca paraba".

El accidente de Urda se ha convertido en el segundo accidente mortal de trenes en los últimos nueve meses. Una tragedia, que, sumada a la de Adamuz, suma más de 100 víctimas mortales.