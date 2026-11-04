ACCIDENTE URDA
El doloroso recuerdo de un superviviente de Urda: "Más que las imágenes, se me han quedado los gritos"
Juan y Eduarda son dos supervivientes del accidente de tren de Urda (Toledo). En Y ahora Sonsoles nos cuentan cómo el recuerdo de la tragedia les hace difícil volver a la normalidad.
Publicidad
El accidente de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo), ha revolucionado el panorama político, provocando la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente. Un movimiento por parte del Gobierno que, pese a todo, para algunas víctimas no ha sido suficiente.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan y Eduarda, dos supervivientes de la tragedia que aún recuerdan con demasiada claridad el accidente. Tanto que, según cuenta la joven Eduarda, le hace difícil seguir con su vida, porque se siente culpable por haber sobrevivido.
"Más que las imágenes, lo que más se me ha quedado han sido los sonidos, los gritos", afirma Juan, emocionado. Según cuenta, la imagen del impacto aún resuena en su cabeza. "Si me preguntas cuánto duró, no lo sé", advierte, "pero parecía que nunca paraba".
Más Noticias
- Ana Obregón le lanza un mensaje a Antonia Dell’Atte en Y ahora Sonsoles: "Por favor, perdóname"
- Isabel Faya, exmujer de El Vaquilla: "Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira"
- Ángel Gutiérrez, excompañero de equipo de Jesús de Miguel: "No me quiero ni imaginar cómo estará su mujer y su niña"
El accidente de Urda se ha convertido en el segundo accidente mortal de trenes en los últimos nueve meses. Una tragedia, que, sumada a la de Adamuz, suma más de 100 víctimas mortales.
Publicidad