Miguel resuelve el panel de la Gran Final en el último momento: “Lo estabas diciendo”

Miguel ha sido el claro vencedor del programa y, con 3.341€, el concursante ha llegado a la Gran Final. Una prueba que podía hacerle ganar hasta 8.000€ extras o, en el mejor de los casos, el codiciado coche.

Con la pista “tres en una obra”, Miguel se ha dispuesto a tratar de completar el panel con tantas letras como le fuera posible. Una misión que ha comenzado arriesgando, pidiendo consonantes no tan típicas como lo es la G. Sin embargo, este ha sido su primer acierto de la prueba.

“Hormigonera” y “grúa” han salido de Miguel en el acto; sin embargo, la última palabra se le resistía hasta que, con cuatro segundos restantes, ha conseguido verlo: “¡Excavadora!”. Una máquina que el propio Jorge Fernández creía que el concursante había averiguado desde el principio: “La estabas diciendo”. No obstante, lo que Miguel estaba susurrando era “escapadora”; pero, por suerte, la bombilla se ha iluminado a tiempo.