Megan Montaner y Rodolfo Sancho desvelan cómo nace la inesperada atracción entre María y Toscano en Entre tierras

Veinte años después de la muerte de Manuel, María sigue aferrada a su recuerdo y no ha permitido que nadie ocupe su lugar. Sin embargo, la llegada de Toscano despierta en ella sentimientos inesperados. Megan Montaner reconoce que esta atracción desconcierta a su personaje, que no sabe hasta dónde quiere llegar.

Por su parte, Rodolfo Sancho explica que la relación nace de manera natural, sin que ninguno de los dos la busque. Una complicidad que irá creciendo incluso cuando ambos intenten resistirse a lo que sienten en Entre tierras.