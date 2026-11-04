Jorge Fernández se emociona en La ruleta de la suerte y dedica unas bonitas palabras a Brian y sus compañeros

María ha conseguido resolver un panel muy especial gracias al gajo de la Ayuda final y con 125 euros en su marcador. La frase escondida, "Aquel que te regala momentos maravillosos", ha inspirado a Jorge Fernández para hablar de su experiencia al frente del concurso.

El presentador no ha dudado en dedicar unas palabras de cariño a sus compañeros, a los concursantes y al equipo técnico de La ruleta de la suerte. También ha mencionado especialmente a Brian, el nuevo colaborador, asegurando que está encantado con su llegada. ¡Un bonito discurso que ha terminado entre aplausos!