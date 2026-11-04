ACCIDENTE URDA
Begoña Villacís, sobre el abandono de los políticos con las víctimas de Urda: "Esto no va de ser político, sino de ser buena persona"
Las víctimas y familias de fallecidos en el accidente de trenes de Urda han denunciado que los políticos no se han acercado a ellos desde el día del choque. Un gesto que nuestra colaboradora Begoña Villacís ha querido evidenciar.
Publicidad
El accidente de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo) deja cifras devastadoras: 69 víctimas mortales y alrededor de 200 heridos, de los cuales cerca de una decena aún sigue ingresada en el hospital.
A raíz del accidente, el ministro de Transportes Óscar Puente ha anunciado su dimisión. Sin embargo, muchas víctimas denuncian que este gesto no es suficiente y que ningún político se ha acercado a ellos.
"Esto ya no va de ser político, sino de ser buena persona", advierte Begoña Villacís. Según cuenta, durante su cargo como vicealcaldesa de Madrid, ha vivido algunas catástrofes en las que ha tenido que tratar con víctimas: "Lo primero que haces es hablar con las personas donde no llegan las cámaras".
Más Noticias
- José Ramón, tío de una de las víctimas mortales del accidente de Urda: "Óscar Puente tendría que haber dimitido hace mucho"
- Ana Obregón y Antonia Dell’Atte firman la paz: "Ambas han llegado a un acuerdo extrajudicial"
- Sergi Arola se sincera sobre la ruina que sufrieron sus negocios: "Ahora lo veo como una lección de vida"
Begoña Villacís ha denunciado la falta de implicación política en el dolor de las víctimas del accidente. "Lo primero son las personas", insiste. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!
Publicidad