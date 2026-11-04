José Ramón, tío de una de las víctimas mortales del accidente de Urda: "Óscar Puente tendría que haber dimitido hace mucho"

El pasado 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban a la altura de Urda (Toledo), provocando el fallecimiento de 69 personas. Una tragedia que ha conmocionado por completo al país.

A raíz de la tragedia, el ministro de Transportes Óscar Puente anunciaba ayer su dimisión. Un gesto que llegó tras una comparecencia de alrededor de cuatro horas en la que daba explicaciones del accidente y anunciaba un paquete de ayudas a las víctimas.

Para algunas víctimas, el gesto de Puente no ha sido suficiente para mitigar el dolor. "Suficiente no es, es necesario", afirma José Ramón, el tío de David Martínez, un joven fallecido en el accidente.

Según José Ramón, la dimisión de Puente llega demasiado tarde: "Tendría que haber dimitido hace mucho". Además, añade que esto es tan solo el principio de la depuración de responsabilidades que se debe hacer en política. "Esto no acaba aquí", sentencia.