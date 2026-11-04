Este Gran Premio valorado en 1.000 euros hace celebrar a Miguel un increíble panel

El Panel con Pregunta pone sobre la mesa 200€ extra para el concursante que, además de resolver la prueba, consiga responder correctamente la incógnita planteada. Bajo esta premisa, Miguel se ha puesto manos a la obra para tratar de llevarse el máximo dinero posible al bolsillo.

Sin embargo, ya en su primera tirada ha dejado claro que el efectivo no era lo que iba a dictaminar el éxito en su turno, levantando así la primera parte de un Gran Premio valorado en 1.000€: una barra de sonido. Una mitad que ha tardado tan solo dos tiradas en completar.

El concursante no ha parado ahí y, poco a poco, ha ido sumando dinero en el marcador para terminar resolviendo el panel con 125€. Una cifra suficiente que, sumada a los 200€ de la pregunta bien respondida y los 1.000€ del Gran Premio, le ha hecho celebrar un espectacular resultado.

¿Quieres ver este emocionante panel? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.