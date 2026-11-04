La rapidez de Miguel en la Prueba de Velocidad Decreciente se convierte en una ola de 966 euros

La Prueba de Velocidad Decreciente pone en juego 2.000€ que, poco a poco, van reduciéndose. De este modo, los concursantes no solo tienen que ser capaces de resolver el panel lo más rápido posible, sino que también deben lidiar con el estrés de saber que cada segundo cuesta dinero.

Con la pista Virgilio, Miguel ha demostrado la templanza que es capaz de mantener pese a los nervios y las prisas. Y es que, cuando todavía había 966€ acumulados, el concursante ha dado al pulsador para leer la pantalla de Brian a la perfección.

“Persevera y espera un mañana mejor”, decía antes de despertar los aplausos de los allí presentes, así como una más que merecida ola. ¿Serías capaz de resolverlo tan rápido como Miguel? Compruébalo dando play al vídeo de arriba.