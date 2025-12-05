Divertido
Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"
Se llama Antonio y es de Murcia, pero allá donde va le confunden con Richard Gere. Su gran parecido llega a crear auténticos revuelos por las calles murcianas.
Publicidad
Richard Gere ha visitado Murcia con motivo del encendido de las luces navideñas. Sin embargo, antes hizo una primera parada en el hospital Virgen de la Arrixaca, para visitar el nuevo gimnasio pediátrico para niños y adolescentes con cáncer.
Decenas de personas se agolparon a las puertas del hospital esperando al actor y, cuando vieron salir a un hombre del coche, comenzó el revuelo, los flashes y los gritos. Todo hasta que alguien se dio cuenta de que aquel hombre no era Richard Gere, sino alguien que se parece mucho a él, Antonio. "Desde la película Pretty Woman me decían que nos parecíamos, han llegado a pararme y pedirme fotos", nos cuenta.
Durante años, mucha gente ha confundido a Antonio con Richard Gere, así que no quiso perder la oportunidad de conocerle. "Empezaron a echarme fotos, la prensa metiendo el micrófono... Él cuando me vio se quedó sorprendido", recuerda, entre risas.
Más Noticias
- Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error: "Es imposible que lo escucharan porque no dio tiempo"
- Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"
- Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"
Un momento que, después de tantos años de confusiones, se ha quedado para la anécdota de por vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Publicidad