Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Divertido

Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"

Se llama Antonio y es de Murcia, pero allá donde va le confunden con Richard Gere. Su gran parecido llega a crear auténticos revuelos por las calles murcianas.

Richard Gere

Publicidad

Richard Gere ha visitado Murcia con motivo del encendido de las luces navideñas. Sin embargo, antes hizo una primera parada en el hospital Virgen de la Arrixaca, para visitar el nuevo gimnasio pediátrico para niños y adolescentes con cáncer.

Decenas de personas se agolparon a las puertas del hospital esperando al actor y, cuando vieron salir a un hombre del coche, comenzó el revuelo, los flashes y los gritos. Todo hasta que alguien se dio cuenta de que aquel hombre no era Richard Gere, sino alguien que se parece mucho a él, Antonio. "Desde la película Pretty Woman me decían que nos parecíamos, han llegado a pararme y pedirme fotos", nos cuenta.

Durante años, mucha gente ha confundido a Antonio con Richard Gere, así que no quiso perder la oportunidad de conocerle. "Empezaron a echarme fotos, la prensa metiendo el micrófono... Él cuando me vio se quedó sorprendido", recuerda, entre risas.

Un momento que, después de tantos años de confusiones, se ha quedado para la anécdota de por vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error

Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error: "Es imposible que lo escucharan porque no dio tiempo"

Richard Gere

Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Joan Manuel Serrat
Lo vemos

Testigo del enfado de Joan Manuel Serrat por el que se marchó de una charla en México: "Había gente que llevaba horas esperando"

Madre a la cárcel por un mensaje de WhatsApp
Polémica sentencia

"Es su venganza": habla la madre condenada por revelar en el chat del colegio una llamada de su ex marido a sus hijos

Cisma Familia Real
Familia Real

La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"

La presentación de las memorias del rey emérito en España han ilustrado la gran división que existe en la familia de Juan Carlos I. En medio de esa profunda grieta estaría la reina Sofía.

Sexpejo Público.
'Sexpejo Público'

La sexóloga Lorena Berdún analiza los encuentros sexuales en la cárcel como los que podrán tener Ábalos y Koldo: "Tiene su punto"

Espejo Público ha planteado cómo se vive la sexualidad desde la cárcel, donde acaban de ingresar José Luis Ábalos y Koldo García. La experta en sexualidad Lorena Berdún nos cuenta cómo son las relaciones en el llamado 'vis a vis'.

Pitingo

Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

Publicidad