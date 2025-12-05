Antonio, el Richard Gere murciano: "Han llegado a pararme y pedirme fotos por la calle"

Richard Gere ha visitado Murcia con motivo del encendido de las luces navideñas. Sin embargo, antes hizo una primera parada en el hospital Virgen de la Arrixaca, para visitar el nuevo gimnasio pediátrico para niños y adolescentes con cáncer.

Decenas de personas se agolparon a las puertas del hospital esperando al actor y, cuando vieron salir a un hombre del coche, comenzó el revuelo, los flashes y los gritos. Todo hasta que alguien se dio cuenta de que aquel hombre no era Richard Gere, sino alguien que se parece mucho a él, Antonio. "Desde la película Pretty Woman me decían que nos parecíamos, han llegado a pararme y pedirme fotos", nos cuenta.

Durante años, mucha gente ha confundido a Antonio con Richard Gere, así que no quiso perder la oportunidad de conocerle. "Empezaron a echarme fotos, la prensa metiendo el micrófono... Él cuando me vio se quedó sorprendido", recuerda, entre risas.

Un momento que, después de tantos años de confusiones, se ha quedado para la anécdota de por vida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!