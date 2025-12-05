Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Dos menores están siendo investigados por haber grabado y difundido un vídeo en el que humillan y maltratan a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla), llegando incluso a intentar prenderle fuego al pelo. En la grabación, los jóvenes se hacen pasar por policías y amenazan al hombre con detenerlo.

El vídeo ha causado una gran indignación entre los vecinos de Benacazón, quienes aseguran que el hombre es pacífico y muy conocido en la localidad. Un hombre conocido como David, 'El peluca', con el que este programa ha podido hablar.

Según nos ha contado, no es la primera vez que vive algo así y que no está dispuesto a perdonar a los agresores. "Yo no perdono a nadie que me pone el pie en el cuello, ellos saben muy bien lo que estaban haciendo", asegura, "actuaron con meditación, alevosía y nocturnidad".

David es natural de Zaragoza y ha pasado un tiempo en Portugal. Pese a que le han ofrecido ayuda en varias ocasiones, asegura que vive bien y que tiene lo que necesita, a pesar de que ha pasado días enfermo y sin comer.

Uno de los menores ya ha sido detenido, mientras los vecinos y el propio indigente exigen justicia. ¿Pagarán los dos menores por la humillación?