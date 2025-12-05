Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con él

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Conocemos la versión del indigente al que dos menores humillaron y grabaron en vídeo para posteriormente subirlo a las redes. Un hecho que todo el pueblo de Benacazón (Sevilla) condena completamente.

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Dos menores están siendo investigados por haber grabado y difundido un vídeo en el que humillan y maltratan a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla), llegando incluso a intentar prenderle fuego al pelo. En la grabación, los jóvenes se hacen pasar por policías y amenazan al hombre con detenerlo.

El vídeo ha causado una gran indignación entre los vecinos de Benacazón, quienes aseguran que el hombre es pacífico y muy conocido en la localidad. Un hombre conocido como David, 'El peluca', con el que este programa ha podido hablar.

Dos menores humillan a una persona sin hogar

Según nos ha contado, no es la primera vez que vive algo así y que no está dispuesto a perdonar a los agresores. "Yo no perdono a nadie que me pone el pie en el cuello, ellos saben muy bien lo que estaban haciendo", asegura, "actuaron con meditación, alevosía y nocturnidad".

David es natural de Zaragoza y ha pasado un tiempo en Portugal. Pese a que le han ofrecido ayuda en varias ocasiones, asegura que vive bien y que tiene lo que necesita, a pesar de que ha pasado días enfermo y sin comer.

Uno de los menores ya ha sido detenido, mientras los vecinos y el propio indigente exigen justicia. ¿Pagarán los dos menores por la humillación?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Programas

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

Habla el hombre sin hogar humillado y quemado por dos menores en Sevilla: "Sabían muy bien lo que estaban haciendo"

