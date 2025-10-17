Hablamos con él
El Dioni desvela cómo era su relación con Rodríguez Menéndez, el abogado que le defendió tras el robo del furgón: "Me utilizó"
Fernández Menéndez fue el abogado del prófugo más famoso de la historia de nuestro país. Hoy, el Dioni, con quien estableció una relación más allá de lo profesional, nos cuenta cómo era.
Publicidad
Dionisio Rodríguez Martín, conocido popularmente como El Dioni, pasó de ser un escolta de transportes blindados a protagonizar uno de los robos más sonados de la historia de España. En 1989, aprovechando una jornada laboral, fingió una dolencia para quedarse solo con un camión que transportaba casi 300 millones de pesetas y emprendió la huida.
El detonante de su decisión fue una bajada de sueldo y un cambio de puesto que, según él, le llevaron a un "brote". Durante 55 días vivió a todo lujo en Brasil mientras su rostro ocupaba portadas y telediarios. Finalmente, fue detenido y encarcelado, aunque parte del botín, unos 140 millones de pesetas, jamás se recuperó.
Hoy, fallece Rodríguez Menéndez, el abogado que lo defendió. El hombre fallece a los 75 años en Madrid, después de estar varias semanas ingresado.
El Dioni recuerda al abogado como una persona que se aprovechó de él. "Aparte de ser un gran mentiroso, era un obseso de la prensa", señala, "me utilizó como nunca me imaginé que me podía utilizar".
Según nos cuenta, Rodríguez Menéndez le mentía también con temas económicos: "Me decía que no tenía nada de dinero y a lo mejor un día cualquiera se gastaba 3.000 euros por ahí".
Más Noticias
- Fernando Romay se sincera sobre el bullying que sufrió por su altura: "A mí me llamaron de todo"
- Habla el hijo de una superviviente de la asesina en serie de mayores: "Mi madre fue la última con la que lo intentó"
- La reacción de Ana Duato tras cuestionarse su absolución: "Esto es una pataleta infantil"
El polémico abogado fallece dejando atrás miles de historias y polémicas. ¡Dale al play para enterarte de todo!
Publicidad