El Dioni desvela cómo era su relación con Rodríguez Menéndez, el abogado que le defendió tras el robo del furgón: "Me utilizó"

Dionisio Rodríguez Martín, conocido popularmente como El Dioni, pasó de ser un escolta de transportes blindados a protagonizar uno de los robos más sonados de la historia de España. En 1989, aprovechando una jornada laboral, fingió una dolencia para quedarse solo con un camión que transportaba casi 300 millones de pesetas y emprendió la huida.

El detonante de su decisión fue una bajada de sueldo y un cambio de puesto que, según él, le llevaron a un "brote". Durante 55 días vivió a todo lujo en Brasil mientras su rostro ocupaba portadas y telediarios. Finalmente, fue detenido y encarcelado, aunque parte del botín, unos 140 millones de pesetas, jamás se recuperó.

Hoy, fallece Rodríguez Menéndez, el abogado que lo defendió. El hombre fallece a los 75 años en Madrid, después de estar varias semanas ingresado.

El Dioni recuerda al abogado como una persona que se aprovechó de él. "Aparte de ser un gran mentiroso, era un obseso de la prensa", señala, "me utilizó como nunca me imaginé que me podía utilizar".

Según nos cuenta, Rodríguez Menéndez le mentía también con temas económicos: "Me decía que no tenía nada de dinero y a lo mejor un día cualquiera se gastaba 3.000 euros por ahí".

