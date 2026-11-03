Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Las dificultades que ha atravesado Adrián Lastra como actor: "Se romantiza mucho"

El actor Adrián Lastra es uno de los rostros más conocidos del cine español, pero ha tenido que atravesar muchas negativas hasta llegar a donde está. En Y ahora Sonsoles, nos habla sobre la precariedad que atraviesan los actores hoy en día.

Adrián Lastra

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Adrián Lastra estrena nuevo proyecto: Fiesta Pagana, la película que cuenta la historia de la banda Mägo de Oz. Esta película se suma a su exitosa carrera en el cine español, en la que también ha atravesado muchas dificultades.

El actor ha llegado a confesar que antes del primer sí, le dijeron 40 veces que no. "Vives en un "no" constante", afirma Adrián, "el "no" es nuestra vida".

Alrededor del 70% de los actores en nuestro país vive en una situación de precariedad o falta de trabajo estable. Además, Lastra ha denunciado que hay muy pocas oportunidades para personas nuevas en el sector.

"Se romantiza mucho", asegura Adrián Lastra. Una realidad que afecta a millones de artistas en nuestro país. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adrián Lastra

Las dificultades que ha atravesado Adrián Lastra como actor: "Se romantiza mucho"

Alcalde Sevilla

El alcalde de Sevilla carga contra Óscar Puente: "Es una pesadilla y un personaje bastante despreciable e impresentable"

Rafa Latorre

Rafa Latorre analiza la gestión del PSOE: "Están esperando a mirar las encuestas para tratar de buscar una respuesta"

Paco Castañares
Pánico en el PSOE

Paco Castañares exige la dimisión de Óscar Puente: "Tiene que agachar la cabeza e irse muerto de vergüenza"

"Me echaron por quemar un cubo de basura": Kiko Rivera recuerda por qué se tuvo que cambiar varias veces de colegio
Con Trancas y Barrancas

"Me echaron por quemar un cubo de basura": Kiko Rivera recuerda por qué se tuvo que cambiar varias veces de colegio

Jupol Espejo
¿SOL DESALOJADO?

Hugo del Prado confirma el desalojo en Sol: "Se ha alargado en el tiempo excesivamente, mira más a un tema político que operativo"

El delegado de la UIP de Jupol, Hugo del Prado, ha confirmado que la Puerta del Sol abrirá a lo largo de la mañana cuando las labores de limpieza y desinfección se lleven a cabo.

Mario Vaquerizo en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Mario Vaquerizo estará en El Hormiguero

El cantante regresa al programa para protagonizar una noche llena de humor y anécdotas.

Kiko Rivera se atreve con el Twister musical de Marron

Kiko Rivera se atreve con el Twister musical de Marron en El Hormiguero: ¡así ha improvisado como DJ con los pies!

Revive la entrevista completa de Kiko Rivera en El Hormiguero

Revive la entrevista completa de Kiko Rivera en El Hormiguero

¡Como dos gotas de agua! Josep Pedrerol vuelve a El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

¡Como dos gotas de agua! Josep Pedrerol vuelve a El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

Publicidad