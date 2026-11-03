ENTREVISTA
Las dificultades que ha atravesado Adrián Lastra como actor: "Se romantiza mucho"
El actor Adrián Lastra es uno de los rostros más conocidos del cine español, pero ha tenido que atravesar muchas negativas hasta llegar a donde está. En Y ahora Sonsoles, nos habla sobre la precariedad que atraviesan los actores hoy en día.
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Adrián Lastra estrena nuevo proyecto: Fiesta Pagana, la película que cuenta la historia de la banda Mägo de Oz. Esta película se suma a su exitosa carrera en el cine español, en la que también ha atravesado muchas dificultades.
El actor ha llegado a confesar que antes del primer sí, le dijeron 40 veces que no. "Vives en un "no" constante", afirma Adrián, "el "no" es nuestra vida".
Alrededor del 70% de los actores en nuestro país vive en una situación de precariedad o falta de trabajo estable. Además, Lastra ha denunciado que hay muy pocas oportunidades para personas nuevas en el sector.
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"Se romantiza mucho", asegura Adrián Lastra. Una realidad que afecta a millones de artistas en nuestro país. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!
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