Las dificultades que ha atravesado Adrián Lastra como actor: "Se romantiza mucho"

Adrián Lastra estrena nuevo proyecto: Fiesta Pagana, la película que cuenta la historia de la banda Mägo de Oz. Esta película se suma a su exitosa carrera en el cine español, en la que también ha atravesado muchas dificultades.

El actor ha llegado a confesar que antes del primer sí, le dijeron 40 veces que no. "Vives en un "no" constante", afirma Adrián, "el "no" es nuestra vida".

Alrededor del 70% de los actores en nuestro país vive en una situación de precariedad o falta de trabajo estable. Además, Lastra ha denunciado que hay muy pocas oportunidades para personas nuevas en el sector.

"Se romantiza mucho", asegura Adrián Lastra. Una realidad que afecta a millones de artistas en nuestro país. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!