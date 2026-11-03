Gabriel se sale con la suya en Sueños de libertad: Julia sacrifica su felicidad para proteger a Digna y Damián

El miedo a que Digna y Damián sufran las consecuencias de las amenazas de Gabriel ha llevado a Julia a cambiar de opinión. Aunque quería seguir viviendo con sus abuelos, la niña decide regresar junto a Begoña y su padre para protegerlos.

Antes de marcharse, Julia exige al empresario que prometa no volver a hacerles daño. Gabriel acepta la condición, consciente de que es su única oportunidad para recuperar a su hija. Su mirada de satisfacción hacia Damián deja claro que considera este regreso una nueva victoria en su guerra familiar en Sueños de libertad.