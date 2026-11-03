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Digna y Julia

Julia acepta volver a casa con sus padres, pero impone una condición a Gabriel: “Júrame que nunca le harás daño a mis abuelos”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Gabriel se sale con la suya en Sueños de libertad: Julia sacrifica su felicidad para proteger a Digna y Damián

La pequeña descubre que su padre pretende denunciar a sus abuelos y toma una dolorosa decisión para evitar que acaben en la cárcel. ¿Cumplirá Gabriel su promesa?

El miedo a que Digna y Damián sufran las consecuencias de las amenazas de Gabriel ha llevado a Julia a cambiar de opinión. Aunque quería seguir viviendo con sus abuelos, la niña decide regresar junto a Begoña y su padre para protegerlos.

Antes de marcharse, Julia exige al empresario que prometa no volver a hacerles daño. Gabriel acepta la condición, consciente de que es su única oportunidad para recuperar a su hija. Su mirada de satisfacción hacia Damián deja claro que considera este regreso una nueva victoria en su guerra familiar en Sueños de libertad.

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