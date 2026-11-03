Kiko Rivera revela en El Hormiguero su reconciliación con Isabel Pantoja

La visita de Kiko Rivera a El Hormiguero ha dejado una de sus confesiones más personales. A sus 42 años, el cantante ha recordado cómo afrontó su segundo ictus, más intenso que el primero y con algunas secuelas que todavía arrastra.

Sin embargo, esta difícil experiencia también ha traído algo positivo a su vida: la reconciliación con Isabel Pantoja. Después de seis años sin hablarse, madre e hijo han recuperado el contacto y el DJ ha destacado la importancia de volver a sentir su cariño en un momento tan delicado.