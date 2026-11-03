Publicidad
EL HORMIGUERO
Kiko Rivera revela en El Hormiguero su reconciliación con Isabel Pantoja
El DJ ha confesado en El Hormiguero cómo su último problema de salud le ha permitido recuperar la relación con su madre, cuyo apoyo ha sido fundamental durante su recuperación.
La visita de Kiko Rivera a El Hormiguero ha dejado una de sus confesiones más personales. A sus 42 años, el cantante ha recordado cómo afrontó su segundo ictus, más intenso que el primero y con algunas secuelas que todavía arrastra.
Sin embargo, esta difícil experiencia también ha traído algo positivo a su vida: la reconciliación con Isabel Pantoja. Después de seis años sin hablarse, madre e hijo han recuperado el contacto y el DJ ha destacado la importancia de volver a sentir su cariño en un momento tan delicado.