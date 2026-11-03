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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El truco de Karlos Arguiñano para conseguir una cabezada de lomo al horno tierna y llena de sabor
El cocinero propone una receta de carne asada con patatas y chalotas que se prepara en tres sencillos pasos. La clave está en sellar bien la pieza antes de hornearla.
Con solo unos pocos ingredientes, Karlos Arguiñano ha elaborado en su Cocina abierta, una cabezada de lomo de cerdo asada perfecta para compartir. La receta combina patatas, chalotas, ajo, vino blanco y romero, que aportan sabor a la carne durante el horneado.
El secreto para conseguir un resultado jugoso está en dorar previamente la pieza en una sartén a fuego vivo, conservando así sus jugos. Después, basta con hornearla a 200 grados durante una hora y dejarla reposar antes de servirla con su guarnición.