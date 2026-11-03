Mckenna Grace asegura que le "aterra" rodar desnudos o escenas sexuales antes del estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

La actriz Mckenna Grace, una de las jóvenes promesas más destacadas de su generación, ha querido dejar muy clara su postura personal y profesional respecto a los papeles que acepta en la industria cinematográfica.

A punto de estrenar en cines la esperada precuela Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la intérprete ha abordado con total sinceridad las barreras que ha decidido establecer.

En una entrevista a Cosmopolitan, Grace ha afirmado rotundamente qué piensa sobre las escenas de contenido explícito: "En este momento, definitivamente no hago desnudos ni cosas muy hipersexuales".

La actriz ha querido matizar su respeto por quienes deciden dar ese paso: "Respeto a cualquiera que pueda hacerlo, pero a mí me aterra. No sé si eso cambiará alguna vez. No es que solo haga cosas inocentes, mi personaje es literalmente destripado por Ghostface en Scream, pero mi sueño es intentar ser una princesa de Disney algún día".

A sus 20 años, tras una trayectoria que incluye títulos cinematográficos como Gifted, Yo, Tonya o A pesar de ti, y series de televisión como El cuento de la criada, The Haunting of Hill House y Las escalofriantes aventuras de Sabrina, la intérprete ha reflexionado también sobre los retos de haber crecido en los rodajes.

"Cuando eres niña en un plató, se espera que te comportes como una adulta hasta que estás frente a la cámara. Entonces sigues siendo una niña hasta que todos se enfadan contigo porque te comportas como tal", explicaba.

Mckenna Grace | Cordon Press

En este sentido, valora positivamente su etapa actual: "Ahora es genial ser adulta y poder dar mi opinión y tener un poco más de control sobre los personajes. He disfrutado mucho al sentarme con los productores y presentarles todas mis ideas".

Su proyecto más inmediato es la encarnación de Maysilee Donner en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la película centrada en los orígenes de Haymitch Abernathy durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Su personaje, una tributo del Distrito 12 clave en la trama, destaca por el contraste de su personalidad. La película llegará a las salas de cine el próximo 20 de noviembre.