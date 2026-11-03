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ACCIDENTE URDA

Un psicólogo analiza el miedo generalizado a coger un tren tras el accidente de Urda: "El propio ministro está metiendo miedo a los ciudadanos"

El accidente de Urda (Toledo) ha vuelto a poner en el centro del debate público la inseguridad del servicio ferroviario español. Muchos viajeros confiesan su miedo a coger un tren estos días.

Miedo a coger un tren.

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Laura Simón
Laura Simón
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El psiquiatra José Carlos Fuertes analiza en Espejo Público el miedo creciente que están registrando muchos viajeros a la hora de coger un tren. El choque entre un AVE y un Iryo a la altura de Urda (Toledo) ha dejado 69 víctimas mortales. Una cifra que ha impactado de lleno en la sensibilidad de la opinión pública. Son muchos quienes tienen miedo de coger un tren estos días porque creen que el sistema ferroviario español no es seguro.

El mismo Fuertes es un gran usuario del AVE Zaragoza- Madrid. Asegura que después de este accidente se está pensando el seguir cogiendo un tren. Los constantes retrasos de los trenes y el reciente accidente le han hecho pensar en otras alternativas para viajar con las que dejar el tren de lado.

"El tren ha sido siempre un medio de transporte considerado seguro y cómodo"

Señala el facultativo que el accidente de tren nos está haciendo pensar a todos que podríamos ser la próxima víctima de esos accidentes. "O yo o alguien de mi familia". "Es un medio de transporte considerado seguro, cómodo y prioritario. Hay ansiedad en la población en general. Las imágenes que estamos viendo crean cada vez más incertidumbre", afirma.

Cree además el doctor que el ministro de transportes Óscar Puente está contribuyendo a ese pánico colectivo. En sus últimas declaraciones afirmó que se plantea cortar la línea Madrid- Barcelona. "Si usted es un político y gestor responsable tiene que saber que está creando miedo a los ciudadanos. Estamos viendo que ir a Barcelona o a Madrid es un riesgo", afirma.

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