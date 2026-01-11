Juan del Val: “En este programa se llora mucho, pero no pensaba que íbamos a empezar tan pronto”

María José Campanario no ha podido contener la rabia y se ha abrazado a Jesulín de Ubrique con lágrimas en los ojos tras no haber superado su primera prueba en el programa.

Un momento lleno de emoción que Juan del Val ha aprovechado para usar su ironía con los concursantes. “Quedan doce galas para llorar, así que seguro que remontas sin ningún problema”, ha asegurado el escritor a la concursante.

Unas palabras de ánimo por parte de los miembros del jurado que María José Campanario ha agradecido.