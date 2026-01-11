Antena3
Mejores momentos | Programa 1

Juan del Val: “En este programa se llora mucho, pero no pensaba que íbamos a empezar tan pronto”

El miembro del jurado ha tirado de ironía al ver las primeras lágrimas de los concursantes nada más comenzar la nueva edición de El Desafío.

Carmen Pardo
Publicado:

María José Campanario no ha podido contener la rabia y se ha abrazado a Jesulín de Ubrique con lágrimas en los ojos tras no haber superado su primera prueba en el programa.

María José Campanario se derrumba ante el abrazo de Jesulín de Ubrique: “Esta mujer no tiene límites”

Un momento lleno de emoción que Juan del Val ha aprovechado para usar su ironía con los concursantes. “Quedan doce galas para llorar, así que seguro que remontas sin ningún problema”, ha asegurado el escritor a la concursante.

Unas palabras de ánimo por parte de los miembros del jurado que María José Campanario ha agradecido.

El Desafío regresa más fuerte que nunca

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

