Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS

El concursante de La ruleta de la suerte noche que fue el primer batería de Melendi: “Había que conocerle en aquella época”

Nadie esperaba una confesión así en La ruleta de la suerte noche. Miguel Ángel, concursante del programa de Antena 3, sorprendió al revelar una anécdota de su pasado: fue el primer batería de Melendi, cuando el cantante todavía daba sus primeros pasos.

Miguel Ángel, concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julián López
Publicado:

Miguel Ángel acudió a La ruleta de la suerte noche dispuesto a disfrutar de la experiencia y poner a prueba su suerte, pero terminó sorprendiendo tanto a la audiencia como al propio Jorge Fernández con una confesión inesperada.

Durante su presentación en el concurso, Miguel Ángel desveló que, en su juventud, formó parte del grupo de Melendi como su primer batería, cuando el cantante aún estaba lejos de la fama.

La anécdota surgió de manera natural mientras hablaban de música y aficiones personales. Miguel Ángel explicó que tiene el honor de ser el primer batería de Melendi, aunque apuntó que no llegó a debutar de manera oficial con él.

Jorge Fernández ha bromeado con que a Miguel Ángel le echó para atrás la idea de abandonar Oviedo para vivir en Madrid. “Había que conocerle en aquella época”, ha comentado el concursante entre risas, dejando caer cómo eran aquellos primeros años y el carácter del artista entonces. ¡Dale al play y revive este momentazo en el vídeo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Miguel Ángel, concursante de La ruleta de la suerte noche

El concursante de La ruleta de la suerte noche que fue el primer batería de Melendi: “Había que conocerle en aquella época”

Las heridas de Eva Soriano en sus ensayos en El Desafío: “Estoy machucada”

Las heridas de Eva Soriano en sus ensayos en El Desafío: “Estoy machacada”

María José Campanario

María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”

El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"
Tertulia de actualidad

El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"

El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío
Mejores momentos | Programa 1

El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío: “Apreciad cada moratón que os salga”

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Más de 60.000 euros repartidos en un programa con muchos premios

Increíble participación de los tres concursantes que han logrado grandes marcadores al finalizar el programa.

Sara Carbonero
Repasamos

El difícil inicio de año de Sara Carbonero en el hospital: "Insisten en que no tiene nada que ver con su enfermedad"

La periodista ha comenzado el 2026 ingresada en el hospital a causa de un fuerte dolor abdominal. Tras pasar varios días en la UCI y ser intervenida de urgencia, Sara Carbonero pasa a planta y regresará pronto a Madrid para seguir recuperándose.

Jorge Fernández y Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Brillante! Alicia pasa a la final tras conseguir un bote de 10.400 euros, habiendo caído ¡tres veces!

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

“Esto sí que no te lo esperabas”: recupera el turno con más de 9.000 euros en su marcador

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Sin tirar gana 9.450 euros: “Me sabe fatal, pero me lo quedo”

Publicidad