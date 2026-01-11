El concursante de La ruleta de la suerte noche que fue el primer batería de Melendi: “Había que conocerle en aquella época”

Miguel Ángel acudió a La ruleta de la suerte noche dispuesto a disfrutar de la experiencia y poner a prueba su suerte, pero terminó sorprendiendo tanto a la audiencia como al propio Jorge Fernández con una confesión inesperada.

Durante su presentación en el concurso, Miguel Ángel desveló que, en su juventud, formó parte del grupo de Melendi como su primer batería, cuando el cantante aún estaba lejos de la fama.

La anécdota surgió de manera natural mientras hablaban de música y aficiones personales. Miguel Ángel explicó que tiene el honor de ser el primer batería de Melendi, aunque apuntó que no llegó a debutar de manera oficial con él.

Jorge Fernández ha bromeado con que a Miguel Ángel le echó para atrás la idea de abandonar Oviedo para vivir en Madrid. “Había que conocerle en aquella época”, ha comentado el concursante entre risas, dejando caer cómo eran aquellos primeros años y el carácter del artista entonces. ¡Dale al play y revive este momentazo en el vídeo!