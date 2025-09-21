Diego, campeón mundial en cálculo con solo 8 años: ¡Lo demuestra en directo!

Diego ha ganado el campeonato mundial de cálculo rápido con tan solo 8 años. En Y ahora Sonsoles le hemos pedido que retara a Sonsoles Ónega a resolver en un minuto unas operaciones matemáticas. La presentadora ha utilizado la calculadora...¡Y ha ganado Diego!

En el campeonato del mundo ha conseguido resolver 70 operaciones en 5 minutos. Por si fuera poco, Diego se ayuda del ábaco japonés, una herramienta milenaria que en sus manos es más rápida que una calculadora.

Sin duda, Diego nos ha dejado a todos con la boca abierta: "En el colegio me dicen que soy muy listo", algo que le llena de ilusión a su madre con quien también ha estado en el plató.