Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Enhorabuena!

Diego, campeón mundial en cálculo con solo 8 años: ¡Lo demuestra en directo!

Con tan solo ocho años, Diego es toda una referencia en el cálculo. Utiliza un método milenario que nos ha dejado a todos sin palabras.

niño domingo

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Diego ha ganado el campeonato mundial de cálculo rápido con tan solo 8 años. En Y ahora Sonsoles le hemos pedido que retara a Sonsoles Ónega a resolver en un minuto unas operaciones matemáticas. La presentadora ha utilizado la calculadora...¡Y ha ganado Diego!

En el campeonato del mundo ha conseguido resolver 70 operaciones en 5 minutos. Por si fuera poco, Diego se ayuda del ábaco japonés, una herramienta milenaria que en sus manos es más rápida que una calculadora.

Sin duda, Diego nos ha dejado a todos con la boca abierta: "En el colegio me dicen que soy muy listo", algo que le llena de ilusión a su madre con quien también ha estado en el plató.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Una receta rápida, fácil y sabrosa de Arguiñano: pollo marsala con salsa de champiñones

Karlos Arguiñano: receta de pollo Marsala enriquecido con salsa de champiñones

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

Victoria de Marichalar define su relación con Rocío Laffón: “Somos como hermanas”

Malú, coach de La Voz

Yatra, confundido con la relación de Pablo y Malú: “Si así son con una canción cómo serían con un hijo”

niño domingo
¡Enhorabuena!

Diego, campeón mundial en cálculo con solo 8 años: ¡Lo demuestra en directo!

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias
Crónica

La complicidad entre Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados: amor, fama y confidencias

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”
Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón

La reflexión de Victoria de Marichalar sobre el amor: “Yo creo que la edad no importa”

La invitada de Emparejados ha querido dejar unas bonitas palabras con respecto a lo que opina sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales.

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”

La hija de la infanta Elena se ha molestado con su mejor amiga por hacerla caso al seguir su intuición en el ¿Quién es quién?

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad

Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren una intimidad: “Hemos sufrido de almorranas los dos”

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos de móvil a Joaquín: “¿este es quién yo creo que es?”

Victoria de Marichalar muestra su agenda de contactos del móvil a Joaquín: “¿Este es quien yo creo que es?”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

El piropo de Victoria de Marichalar a su chico: “Es normal y estoy muy bien”

Publicidad