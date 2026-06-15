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Begoña Villacís, sobre el caso Begoña Gómez: "Un jurado popular está polarizado, me cuesta creer que eso no pueda afectar"

La mujer del presidente del Gobierno ha sido llamada a comparecer ante el juez Peinado para poder comunicarle los delitos de los que se la acusa. Unos delitos por los que se sentará ante un jurado popular.

Begoña Villacís

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Por primera vez, la mujer de un presidente del Gobierno es llamada a comparecer ante un juez. El juez Peinado ha citado a Begoña Gómez y al resto de acusados para tomar medidas que impidan que se "eluda" la justicia debido a las altas penas que se piden, de 24 años para la mujer del Presidente.

Begoña Gómez está acusada de corrupción negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca. Unos delitos por los que responderá ante un jurado popular.

La decisión de ser juzgada por un jurado popular ha generado multitud de opiniones. Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, por ejemplo, cree que puede afectar al caso.

"Un jurado popular es más sensible a argumentos emocionales", señala Villacís, "la sociedad está polarizada y un jurado popular también está polarizado, me cuesta creer que eso no pueda afectar".

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