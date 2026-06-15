Mabel Galaz, periodista que cubrió el secuestro de Papuchi revela todos los detalles desconocidos hasta ahora

El doctor Julio Iglesias Puga, el padre de Julio Iglesias conocido como Papuchi, fue secuestrado por ETA en 1981. Un secuestro que conmocionó a todo el país y tuvo a su familia en vilo durante veinte días.

Papuchi fue secuestradotras caer en una trampa. Una falsa periodista le prometió entrevistarle para un documental en el momento en el que su hijo ya era una estrella. El documental nunca se hizo, pero los secuestradores lograron tener a Papuchi tras regresar de unas vacaciones en Miami junto a su hijo. le llevan a Prada del Rey, en la carretera del Pardo paran el coche y "le apuntan con una pistola" relata Julia Higueras en el programa Anatomía de...

Fueron 20 días de angustia para la familia y sobre todo para el cantante, ya que su padre era la persona más importante de su vida. "Era el cantante junto con Rafael más internacional" por ello, en aquel momento, despertó un gran interés mediático, además, "se acababa de separar de Isabel Preysler" añade Galaz.

La periodista Higueras confiesa que Iglesias Puga llegó a creer que iba a volverse loco: "Piensa incluso en quitarse la vida", "Piensa en darse cabezazos contra la pared", ya que aunque no llegó a cumplir ni un mes encerrado en el zulo, no sabía cuanto tiempo iba a durar aquella tortura.

La persona que le comunicó a Julio Iglesias que su padre estaba secuestrado fue la que por aquel entonces era su mujer, Isabel. Nadie se atrevía a contarle la verdad a Julio ya que sabían que iba a sentirse culpable. "Yo creo que los peores momentos de Julio Iglesias en sus 82 años es el secuestro de su papá" según Fernán Martínez, mánager del artista.

La noticia del secuestro dio la vuelta a todo el país, pero la policía tardó más de una semana en relacionarlo con ETA. Algo que mantuvo a Julio Iglesias y a su familia con el corazón en un puño.

Hoy, el de Papuchi es uno de los secuestros más conocidos hasta el momento. Algo que comenzó como una trampa y que se convirtió en todo un dispositivo judicial que paralizó al país.

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