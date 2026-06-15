Valeria, la futura médica madrileña con la nota más alta de Selectividad: "Nunca me habría esperado un 13'99"

Valeria Fragola, una estudiante madrileña ha logrado una de las calificaciones más altas de la PAU al alcanzar un 13,99 sobre 14. La joven, que ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles, que esperaba una buena nota, aunque nunca imaginó un resultado tan sobresaliente.

Gracias a sus amigas, que grababan el momento en el que consultó las calificaciones, siempre tendrá el recuerdo presente. Tras conocer el resultado, y con llamó de inmediato a sus padres para compartir la noticia.

Valeria ha contado en Y ahora Sonsoles su motivación principal para aspirar a la máxmima nota: "Yo quería estudiar medicina que tiene una nota de corte bastante alta" "Yo me preparé bien la PAU para alcanzar un 13" reconociendo que nunca habría esperado recibir una calificación tan alta.

La estudiante confiesa entre risas la teoría que tiene para no haber conseguido el 14: "una tilde", o tal vez algún error ortográfico debido al 9,9 que sacó en filosofía.

La futura universitaria asegura que ha compaginado el estudio con sus aficiones, su vida social y su familia gracias a una buena organización. Su abuela Paquita reconoce que ha ayudado a su nieta con los estudios desde pequeña, "Desde que entró al colegio ya sabía leer", además de revelar la creencia de sus altas capacidades ya que leía los números y las letras de las matrículas desde que tenía dos años.

Valeria seguirá los pasos de su padre en cuanto a estudiar medicina aunque reconoce que la especialidad todavía no está del todo asegurada.

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