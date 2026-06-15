Melody se estrena en La Voz Kids como asesora de Luis Fonsi: De estrella infantil a apoyar jóvenes estrellas

Después de unas Audiciones a ciegas tan espectaculares como las que nos ha regalado La Voz Kids 2026, las expectativas de las próximas galas están por las nubes. Por eso, es una suerte que en el equipo de asesores estén artistas de la talla de Melody, quien conoce bien el peso de ser una estrella infantil.

Melodía Ruiz Gutiérrez tiene la música en las venas. Y es que es hija del cantante Lorenzo Ruiz, del grupo Los Kiyos, y de la gaditana Ana Gutiérrez. Con tan solo 9 años comenzó su andadura en la industria y logró llevar su primera maqueta a nada menos que El Fary. En el año 2000 participó por primera vez en un álbum, ‘Hay que volver a empezar’. Sin embargo, fue en 2001 cuando su vida cambió para siempre.

La sevillana publicaba ‘El baile del gorila’ antes de cumplir los 11 años y ya nada volvió a ser lo mismo. De la noche a la mañana, el tema se convirtió en un absoluto himno generacional. No importaba la edad, con mover los brazos “como los gorilas” cualquier persona se ponía a bailar. Un adelanto del álbum ‘De pata negra’, convertido meses después en disco de platino en América.

En 2004, Melody ya había publicado cuatro discos de estudio, había participado en la película Hércules de Disney, en la telenovela Mujeres apasionadas e incluso había trabajado con el tenor griego Mario Frangoulis. Una trayectoria imparable que, pasada su niñez, volvió a despuntar con la llegada de Eurovisión.

En la década de 2010, la sevillana continuaba protagonizando momentazos en la televisión, como su participación en 2013 en Tu cara me suena. Ahora bien, fue en 2025 cuando demostró que aquella niña de los gorilas ahora era una “diva valiente y poderosa”, llevando a España al concurso internacional de música. Con su canción, volvió a ocupar los primeros puestos de las listas.

Un largo camino en la que la hemos visto crecer como persona y como artista, llegando ahora al encuentro de Luis Fonsi en las Batallas de La Voz Kids 2026. Pocas cantantes entienden tan bien como ella qué significa ser una joven estrella; por lo que, tanto el puertorriqueño como sus talents están de enhorabuena. Melody ya es asesora de Fonsi y, a partir de aquí, todo puede pasar.

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