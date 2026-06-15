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La llamada íntegra de Jonathan Andic tras el accidente de su padre: "Envíen a alguien o envíen una ambulancia, por favor"

Durante la conversación, Andic pidió el envío urgente de ayuda y trató de orientar a los equipos sanitarios en una zona de montaña de difícil acceso.

Llamada de Jonathan Andic a los servicios de emergencias

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Espejo Público
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La llamada de Jonathan Andic a los servicios de emergencia tras el accidente sufrido por su padre ha reflejado los primeros momentos de tensión posteriores a la caída.

En la comunicación, Andic ha pedido ayuda de forma urgente y ha tratado de orientar a los equipos de asistencia sobre el lugar exacto en el que se encontraban.

"Se ha caído por un barranquito, por favor. Envíen a alguien o envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor",dijo al inicio de la llamada, visiblemente nervioso, según se desprende de la transcripción.

Desde el otro lado de la línea, los servicios de emergencia le han pedido referencias para poder localizar el punto del accidente.

Andic explicaba entonces que se encontraban en una zona de camino próxima a Montserrat, aunque con dificultades para precisar el lugar exacto. "En el camino de... ¿cómo es? De Sal Mitre", señalaba, antes de intentar concretar si estaban cerca del pueblo o de las cuevas. "No, no, pasó las plumas, ahí en mi camino, que bordea Montserrat", añadía en su intento por situar a los equipos.

Durante la llamada, emergencias confirmaba que estaban trasladando toda la información disponible y preguntaba por la altura desde la que se había producido la caída. "Le voy a indicar de qué altura ha podido caer", respondía Andic, mientras trataba de aportar más detalles sobre el accidente.

La conversación termina con la operadora solicitándole su nombre. "Es mi apellido, Jonathan", contesba.

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