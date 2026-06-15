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Hablamos con Ismael Beiro tras ser acusado de pagar tarde a sus trabajadores: "Nos ha utilizado"
Varios de sus trabajadores de su espectáculo le han acusado de haber recibido tarde sus nóminas. Nuestro compañero Carlos García López ha podido hablar con él.
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Ismael Beiro ha sido acusado parte de su equipo de no cumplir con los pagos a tiempo. Mientras este continúa con la promoción y representación de su espectáculo en la Gran Vía, Ismael, sala de confesiones, estalla la polémica.
Los trabajadores de su espectáculo denunciaron públicamente problemas con los pagos. Según algunos de ellos llegan a producirse retrasos en las nóminas y algunos han llegado a temer que no se les llegue a pagar lo que les corresponde.
Nuestro compañero Carlos García López ha podido hablar con Ismael Beiro, que trata de eludir nuestras cámaras. Pese a que durante el espectáculo se muestra amable y llega a subir a nuestro reportero al escenario para desviar la atención, a la salida del teatro no responde a sus preguntas.
"Podría haber sido empático, después de que nos haya utilizado para rellenar minutos de su espectáculo...", señala nuestro compañero Carlos García López, que contaba con la palabra de Ismael Beiro, que había prometido responder a preguntas tras el espectáculo.
Ismael Beiro ha decidido "dar esquinazo" a nuestro equipo, pero hemos podido captar las primeras imágenes de este tras estallar la polémica. ¡Dale al play para verlo!
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