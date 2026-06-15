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La venganza de Edurne contra Ana Mena: Las súplicas no salvan a la malagueña

Ana Mena y Edurne han sido las últimas en completar sus equipos y la malagueña ha tenido que suplicar a su compañera que no le superbloqueara en el último momento.

La venganza de Edurne contra Ana Mena: Las súplicas no salvan a la malagueña

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Borja Tamayo
Publicado:

Las últimas Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2026 han estado repletas de bloqueos, superbloqueos e incluso un megabloqueo. Porque todos los coaches eran conscientes de que ya no había segundas oportunidades y han dejado de lado las medias tintas. Tanto es así que, tras la espectacular actuación de Hattie, Ana Mena se ha visto obligada a suplicar ante su compañera.

Tanto Edurne como Ana eran las últimas en completar sus equipos. Una batalla final para la que Edurne tenía una bala todavía por gastar, teniendo en sus manos la palabra final sobre quién llegaría antes a los 15 talents. Con un superbloqueo por utilizar, la malagueña era consciente de su desventaja.

Así, Edurne se llevaba a Hattie a su asiento. Ana tenía claro lo que iba a pasar: “Me va a superbloquear”. Las súplicas no fueron suficientes y, cuando coach y talent estuvieron frente al botón, ambas lo pulsaron con decisión. Una acción que Hattie celebró, ya que se quería ir con Edurne desde un principio.

Ana Mena tuvo que dejar escapar a la joven, fruto de haber gastado todos sus ases bajo la manga a lo largo de la gala. De hecho, instantes atrás era Edurne la que se indignaba con su compañera, siendo este el acto de venganza con el que compensaba el superbloqueo previamente sufrido. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de este momento de nuevo!

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