Hablamos con Pablo Jara, el amigo de Rafa Mir, tras ser condenados: "Es una verdadera vergüenza"

El futbolista Rafa Mir, jugador del Elche CF, fue detenido en septiembre de 2024 después de que una joven de 21 años le acusara de haberla agredido sexualmente. Hoy, tras celebrarse el juicio, conocemos la sentencia, que no es firme: Rafa Mir ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel y a una indemnización de 64.000 euros a la víctima.

La joven denunció una presunta agresión en Valencia, después de irse a casa del futbolista junto a dos de sus amigos, a los que había conocido en una discoteca. Ahora, la justicia le da la razón a la denunciante, considerando que no hubo consentimiento y que fue agredida en dos ocasiones: en la piscina y en el baño.

Por su parte, Pablo Jara, el amigo de Rafa Mir que también estuvo en casa del futbolista aquella noche, ha sido condenado a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 6.280 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pablo Jara tras conocer la sentencia "Es una verdadera vergüenza, solamente puedo decirte", afirma Jara.

Rafa Mir ya ha reaccionado a la noticia a través de sus redes, asegurando que "no está de acuerdo" y que recurrirá la sentencia. ¿Cuál será el próximo paso del futbolista?

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