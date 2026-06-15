Accidente mortal
Cristina sufrió un accidente similar al de la joven fallecida mientras hacía puenting: "Nadie llamó al 112"
Una joven de 21 años ha fallecido mientras hacía puenting por un fallo de seguridad. Seis personas han sido detenidas tras comprobar que la fallecida no llevaba arnés antes de lanzarse al vacío, algo similar a lo que sufrió Cristina García.
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María Eduarda, una joven brasileña de 21 años ha fallecido en São Paulo mientras practicaba puenting. Esta fue lanzada al vacío desde una altura de 40 metros sin arnés ni medida alguna de seguridad.
La joven falleció a causa de las heridas y su familia sostiene que no fue un accidente, sino una "gravísima falla humana". Una presunta negligencia por la que ya han sido detenidas seis personas. Además, se ha informado de que la empresa no contaba con la autorización para desarrollar ese tipo de actividad.
Cristina García es una mujer de Melilla que sufrió un accidente similar mientras hacía puenting, aunque logró sobrevivir. En su caso, el arnés estaba mal puesto y había demasiada cuerda, lo que le produjo una caída que pudo haber resultado mortal.
"Cuando toqué suelo, me desmayé varias veces y nadie llamó al 112", recuerda, "cuando llegamos a urgencias, el destrozo era absoluto". Desde entonces, Cristina arrastra secuelas que, a día de hoy, le recuerdan una tragedia que nunca debió haber ocurrido.
Por suerte, Cristina pudo sobrevivir a un accidente que a la joven brasileña le ha costado la vida. Un accidente que denuncia como una negligencia que ella también vivió en primera persona.
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