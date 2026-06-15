Lydia Rodríguez se pronuncia tras su ruptura con Presuntos Implicados: "Me he sentido muy acosada por el peso y por la ropa"

Lydia Rodríguez, quien ha sido vocalista de Presuntos Implicados durante 17 años, ha abandonado el grupo. La cantante, que se incorporó tras la salida de Sole Giménez en 2008, ha anunciado su retirada y ha denunciado lo vivido durante estos años dentro de la banda.

La artista ha emitido un comunicado en el que relata ciertas situaciones que ha calificado de "maltrato" y de la que denuncia que sus compañeros, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, fueron "cómplices". Lydia, por ejemplo, relata cómo una persona del equipo de representación de Presuntos Implicados, llegó a decirle antes de subir al escenario: "Todos te tienen que querer follar".

Lydia también confiesa en su comunicado que se sintió excluida por parte de sus compañeros y que no tenía libertad de expresión. La cantante, incluso, desvela que ha necesitado terapia a raíz de lo ocurrido.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Lydia Rodríguez, que afirma que sus compañeros quisieron convertirla en la anterior vocalista, siempre muy enfocados en el aspecto físico. "No les cuadraba ni mi actitud, ni mi forma de vestir, ni mis kilillos de más", señala, "ellos nunca dijeron: "Es cantante, no modelo"".

Uno de los aspectos que más le dolieron a Lydia Rodríguez es que, según nos cuenta, nunca se sintió apoyada. "Aguanté porque quería cantar", asegura, "me he sentido muy acosada por el peso y por la ropa".

Una ruptura que ha afectado psicológicamente a Lydia Rodríguez y que hoy desata la polémica alrededor de Presuntos Implicados. ¡Todos los detalles, en el vídeo de arriba!

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