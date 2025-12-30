“Pagarlo con la cárcel”: La polémica reunión de Villamanín tras el escándalo de El Gordo

En Villamanín, León, llegó la alegría tras que El Gordo de Navidad agraciara a multitud de vecinos. Sin embargo, no tardaría en llegar la polémica al descubrir que se vendieron más participaciones de las correspondientes.

No todos los vecinos premiados están dispuestos a ceder parte del premio que les corresponden. Por eso, ni la solución ofrecida por el Ayuntamiento, como las que surgen tras varias reuniones consiguen que la paz se recupere.

“Si son cantidades provenientes de una estafa, un euro es mucho"”, señalaba uno de los vecinos a los micrófonos de Y ahora Sonsoles.

Este programa, además, ha podido acceder en exclusiva a una de las reuniones más polémicas que se han celebrado para intentar lograr un consenso: “¡Qué estás loca, chica!” empezaba uno de los presentes.

La reunión comenzaba entre gritos, reproches y acusaciones cruzadas, anticipando que no se llegaría a ningún acuerdo. Una asamblea que buscaba una solución ante los 4 millones de euros que faltan y que los vecinos esperan.

“Si estáis pidiendo dinero al pueblo y amáis tanto al pueblo, el primero que tenéis que poner dinero sois vosotros, con vuestros premios”, sentencia uno de los enfurecidos vecinos que estaba presente.

Una reunión de casi cuatro horas que recibe a más de 150 vecinos. Algunos apuntaban a los más jóvenes como culpables de la situación, pidiendo cárcel para ellos.

Una reunión sin solución que llena las calles de Villamanín, en León, de tensión.