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Detenido el menor que apalizó a otro en Sant Joan de Vilatorrada: "Con bastante probabilidad va a quedar en libertad"

Un menor ha protagonizado una brutal paliza a otro y lo ha grabado en vídeo. Aunque el agresor ya ha sido detenido, parece que pronto podría quedar en libertad.

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El vídeo de un menor apalizando a otro en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha causado gran revuelo en el municipio. Pese a que el agresor ya ha sido detenido, los padres de muchos niños temen que sus hijos pasen por algo similar.

El menor ya se encuentra en los calabozos del cuartel de los Mossos d'Esquadra de Manresa. Según fuentes policiales, dadas las heridas que parecen ser leves de la víctima y la ausencia de antecedentes del agresor, es probable que quede en libertad

El miedo se ha instalado en las calles de Sant Joan de Vilatorrada, donde la violencia atemoriza a los vecinos. ¿Lograrán los padres de la víctima hacer justicia?

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