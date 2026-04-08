Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

La malagueña ha mejorado sus tiradas en este panel, consiguiendo grandes gajos, entre ellos, el premio de una cámara de fotos digital valorada en 150€. La concursante también ha aprovechado la doble letra al caer en un gajo de 100€.

Ya con 475€ en su marcador, ha realizado una última tirada intentando caer en un bote, aunque no lo ha buscado con insistencia pese a tener el colchón del ‘super comodín’. Finalmente, ha resuelto el panel por 500€, que, sumados a lo que ya tenía, la llevan a jugar la final con un total de 1.425€.