Mejores momentos | 8 de abril
Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar
Ha sido Ángela la única concursante que ha caído en el bote durante su turno, pero con un panel vacío que la ha obligado a seguir tirando hasta perder el turno en favor de Amalia.
Publicidad
La malagueña ha mejorado sus tiradas en este panel, consiguiendo grandes gajos, entre ellos, el premio de una cámara de fotos digital valorada en 150€. La concursante también ha aprovechado la doble letra al caer en un gajo de 100€.
Ya con 475€ en su marcador, ha realizado una última tirada intentando caer en un bote, aunque no lo ha buscado con insistencia pese a tener el colchón del ‘super comodín’. Finalmente, ha resuelto el panel por 500€, que, sumados a lo que ya tenía, la llevan a jugar la final con un total de 1.425€.
Publicidad