Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos el lado más desconocido de Boris Izaguirre

Boris Izaguirre nació en Venezuela y sus circunstancias personales nunca le hicieron imaginarse que llegaría hasta donde está hoy. Sin embargo, Boris ya es un icono de la televisión y la literatura, un sueño que cumplió gracias a su talento y su esfuerzo.

Con 16 años empezó a escribir columnas y con el tiempo, consigue hacerse hueco en el programa Crónicas marcianas, dirigido por Javier Sardá. Un programa que le catapulta a la fama, convirtiéndole en uno de los personales más famosos de la época.

Desde entonces, Boris no ha dejado de acumular éxitos y retos cumplidos. El último: convertirse en investigador de Mask Singer. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!