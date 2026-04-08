Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos el lado más desconocido de Boris Izaguirre

Escritor, presentador e icono, Boris Izaguirre ha demostrado que no se le resiste nada. Tanto es así que ahora se atreve con un nuevo reto: el de investigador de Mask Singer.

Boris Izaguirre

Publicidad

Boris Izaguirre nació en Venezuela y sus circunstancias personales nunca le hicieron imaginarse que llegaría hasta donde está hoy. Sin embargo, Boris ya es un icono de la televisión y la literatura, un sueño que cumplió gracias a su talento y su esfuerzo.

Con 16 años empezó a escribir columnas y con el tiempo, consigue hacerse hueco en el programa Crónicas marcianas, dirigido por Javier Sardá. Un programa que le catapulta a la fama, convirtiéndole en uno de los personales más famosos de la época.

Desde entonces, Boris no ha dejado de acumular éxitos y retos cumplidos. El último: convertirse en investigador de Mask Singer. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Boris Izaguirre

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos el lado más desconocido de Boris Izaguirre

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo
Agresión en Montefrío

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€
Mejores momentos | 8 de abril

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’
Mejores momentos | 8 de abril

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

El logroñés ha ganado dos paneles consecutivos y se sitúa en cabeza con un total de 625€.

Imagen de Susanna Griso
Agresiones 'virales'

Pegan brutalmente a un menor en Barcelona y publican la agresión en redes sociales: "¿De qué país extraño vienen los adolescentes que hacen esto?"

​Grave suceso en Barcelona, donde un menor ha sido víctima de una paliza salvaje a plena luz del día. Les advertimos de la dureza de las imágenes que acompañan a esta información.

Pan de arroz con semillas

Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Antonio, víctima del agresor del hacha de Montefrío

Antonio, víctima del 'agresor del hacha' de Montefrío: "Yo me salvé por la garrota. Paré todos los hachazos que pude"

Imagen de Raúl García

La DGT, "a toda velocidad": 700 multas por hora y bate su récord histórico

Publicidad