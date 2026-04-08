Llega a las librerías una edición especial de 'La sombra del viento', coincidiendo con el 25 aniversario de su publicación

"Dicen que en este lugar los libros no esperan a ser encontrados, sino que son ellos los que te eligen a ti, y en ese momento ya no hay vuelta atrás". Así nos recibe el guardián del Cementerio de los Libros Olvidados, un lugar mágico con el que probablemente todo lector ha soñado con visitar alguna vez. Un espacio que inventó Carlos Ruiz Zafón y que es uno de los principales escenarios en los que transcurre su novela 'La sombra del viento'.

Ahora se cumplen 25 años desde que se publicó este libro, una de las obras de la literatura moderna española más vendidas del mundo, y, para conmemorar esta fecha, 60 lectores han tenido la oportunidad de visitar este emblemático lugar, pero en esta ocasión no han ido al barrio gótico de Barcelona (donde se ubica en la novela), sino que lo han recreado en el recinto modernista de Sant Pau, como espacio emblemático de la ciudad condal.

Los asistentes han vivido una experiencia inmersiva literaria y han puesto a prueba sus conocimientos sobre el libro, realizando varias pruebas en equipo y resolviendo enigmas sobre el universo narrativo de Zafón. El recorrido ha finalizado en unos pasadizos subterráneos que han conducido al Cementerio de los Libros Olvidados.

Para esta ocasión, Planeta ha editado una edición especial que ya está en las librerías y quiere, además, abrirse a un público joven.

"Lo he releído y me ha devuelto emociones que sentí la primera vez, es la magia de los libros, me gusta cómo está escrito; cada frase se merece una ovación. Ahora he descubierto nuevos matices", explica Ángela Banzas, escritora finalista del premio Planeta 2025, durante un coloquio literario que se ha celebrado tras la visita. Añade: "La sombra del viento es una obra que habla de los libros, del libro físico, y si te gusta leer es fácil conectar". El escritor y creador de contenido cultural Fernando Bonete va más allá: "Esta novela no sólo es para aquellos a quienes les gusta leer, sino también para aquellos a quienes no les gusta leer".

Algo en lo que coinciden todos los asistentes es que el universo Zafón es algo único, que atrapa al lector. "El escritor habla de una Barcelona concreta y leer 'La sombra del viento' es verla a través de los ojos del autor, es esa Barcelona", apunta la escritora Myriam M. Lejardi. El librero Pablo Cerezo, de la librería Pérgamo, Pablo Cerezo, incide: "Creo que en un mundo profundamente digitalizado hay algo que tiene este libro que es inigualable, es la experiencia sensorial de Zafón".

A las puertas del Cementerio de los Libros Olvidados, su guardián nos explica: "Habéis cruzado este umbral, algunos de vosotros sólo veréis libros, pero otros sentiréis algo distinto y eso es porque no están aquí por azar", y es que, como relató el escritor, "todos tienen una razón de existir y ahí nos estarán esperando".

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