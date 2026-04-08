Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA para empezar"

La justicia andorrana da un paso adelante contra el contrabando. Esta vez, son varios futbolistas de primera división los que se han visto implicados en la trama y han sido imputados por la compra de relojes de alta gama.

El juez Joan Carles Moynat ha imputado a Dani Carvajal (Real Madrid), David Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), César Azpilicueta (Sevilla F.C.), Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié), Thomas Teye Partey (Villarreal C.F.) y Juan Bernat (S. D. Eibar).

Al comprar relojes en Andorra, los futbolistas eludirían el pago del IVA. "En total se han beneficiado de un 40% de descuento con cada reloj", afirma Carlos Quílez.

Estos relojes suelen ser piezas limitadas y de muy alto valor. "Si compras un reloj de 121.000 euros por 100.000 euros en Andorra, en cuestión de semanas se revaloriza y lo pueden vender por 140.000 euros", señala Quílez.

Ahora, el magistrado quiere interrogar a los jugadores por "la compra, entrega y transporte" de relojes. ¿Veremos a algunos de los futbolistas más famosos de nuestro país ante los tribunales?