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Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA para empezar"
Un juez de Andorra ha imputado a siete jugadores de fútbol por su presunta implicación en la compra de relojes de alta gama de contrabando. Un escándalo que ha sacudido al mundo del fútbol.
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La justicia andorrana da un paso adelante contra el contrabando. Esta vez, son varios futbolistas de primera división los que se han visto implicados en la trama y han sido imputados por la compra de relojes de alta gama.
El juez Joan Carles Moynat ha imputado a Dani Carvajal (Real Madrid), David Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), César Azpilicueta (Sevilla F.C.), Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié), Thomas Teye Partey (Villarreal C.F.) y Juan Bernat (S. D. Eibar).
Al comprar relojes en Andorra, los futbolistas eludirían el pago del IVA. "En total se han beneficiado de un 40% de descuento con cada reloj", afirma Carlos Quílez.
Estos relojes suelen ser piezas limitadas y de muy alto valor. "Si compras un reloj de 121.000 euros por 100.000 euros en Andorra, en cuestión de semanas se revaloriza y lo pueden vender por 140.000 euros", señala Quílez.
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Ahora, el magistrado quiere interrogar a los jugadores por "la compra, entrega y transporte" de relojes. ¿Veremos a algunos de los futbolistas más famosos de nuestro país ante los tribunales?
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