Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA para empezar"

Un juez de Andorra ha imputado a siete jugadores de fútbol por su presunta implicación en la compra de relojes de alta gama de contrabando. Un escándalo que ha sacudido al mundo del fútbol.

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA"

Publicidad

La justicia andorrana da un paso adelante contra el contrabando. Esta vez, son varios futbolistas de primera división los que se han visto implicados en la trama y han sido imputados por la compra de relojes de alta gama.

El juez Joan Carles Moynat ha imputado a Dani Carvajal (Real Madrid), David Silva, Santi Cazorla (Real Oviedo), César Azpilicueta (Sevilla F.C.), Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié), Thomas Teye Partey (Villarreal C.F.) y Juan Bernat (S. D. Eibar).

Al comprar relojes en Andorra, los futbolistas eludirían el pago del IVA. "En total se han beneficiado de un 40% de descuento con cada reloj", afirma Carlos Quílez.

Estos relojes suelen ser piezas limitadas y de muy alto valor. "Si compras un reloj de 121.000 euros por 100.000 euros en Andorra, en cuestión de semanas se revaloriza y lo pueden vender por 140.000 euros", señala Quílez.

Ahora, el magistrado quiere interrogar a los jugadores por "la compra, entrega y transporte" de relojes. ¿Veremos a algunos de los futbolistas más famosos de nuestro país ante los tribunales?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA"

Investigan a Carvajal, Cazorla y otros cinco futbolistas por la compra de relojes de contrabando: "Se ahorran el IVA para empezar"

Detenido

Detenido el menor que apalizó a otro en Sant Joan de Vilatorrada: "Con bastante probabilidad va a quedar en libertad"

Arturo Valls analiza el "fascinante soplo de aire fresco" que supone la nueva temporada de Mask Singer

Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Boris Izaguirre
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos el lado más desconocido de Boris Izaguirre

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar
Mejores momentos | 8 de abril

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo
Agresión en Montefrío

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Ambos colaboradores de Espejo Público han tenido una agitada discusión después de que Caraballo señalara a Isabel Rábago de "racista".

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€
Mejores momentos | 8 de abril

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

La concursante malagueña ha aprovechado el fallo de Ángela para reducir las distancias con Óscar.

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Imagen de Susanna Griso

Pegan brutalmente a un menor en Barcelona y publican la agresión en redes sociales: "¿De qué país extraño vienen los adolescentes que hacen esto?"

Pan de arroz con semillas

Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Publicidad