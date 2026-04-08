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Sonsoles Ónega se lanza a las calles de Madrid con una nueva sección: "A usted, ¿qué le preocupa?"

Nuestra presentadora sale a la calle dispuesta a conocer cuáles son las mayores preocupaciones de los españoles. En este caso, tenemos una respuesta unánime.

Sonsoles Ónega

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España atraviesa tiempos difíciles y los calles se llenan de miedos, preguntas y preocupaciones. Por eso, Sonsoles Ónega ha decidido lanzarse a las calles para descubrir qué es aquello que ronda la cabeza de los españoles ahora mismo.

Y ahora Sonsoles presenta así su nueva sección: "A usted, ¿qué le preocupa?". Un apartado del programa en el que Sonsoles, micrófono en mano y con las zapatillas puestas, sale a la calle para preguntar directamente a la audiencia.

La respuesta hoy ha sido unánime: la guerra, el trabajo y los precios. "Que termine la guerra y vuelva la paz y la tranquilidad, está todo caro, es una locura", nos cuentan en la calle.

En esta nueva sección, la audiencia habla. ¿Tienes algo que te preocupe? ¡Cuéntanoslo! ¡Dale al play para ver la nueva sección al completo!

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