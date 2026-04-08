A PIE DE CALLE
Sonsoles Ónega se lanza a las calles de Madrid con una nueva sección: "A usted, ¿qué le preocupa?"
Nuestra presentadora sale a la calle dispuesta a conocer cuáles son las mayores preocupaciones de los españoles. En este caso, tenemos una respuesta unánime.
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España atraviesa tiempos difíciles y los calles se llenan de miedos, preguntas y preocupaciones. Por eso, Sonsoles Ónega ha decidido lanzarse a las calles para descubrir qué es aquello que ronda la cabeza de los españoles ahora mismo.
Y ahora Sonsoles presenta así su nueva sección: "A usted, ¿qué le preocupa?". Un apartado del programa en el que Sonsoles, micrófono en mano y con las zapatillas puestas, sale a la calle para preguntar directamente a la audiencia.
La respuesta hoy ha sido unánime: la guerra, el trabajo y los precios. "Que termine la guerra y vuelva la paz y la tranquilidad, está todo caro, es una locura", nos cuentan en la calle.
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En esta nueva sección, la audiencia habla. ¿Tienes algo que te preocupe? ¡Cuéntanoslo! ¡Dale al play para ver la nueva sección al completo!
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