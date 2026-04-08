Marco Rubio anuncia la liberación de la periodista secuestrada en Bagdad, Shelly Kittleson

Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, ha anunciado este martes la liberación de la periodista estadounidense, Shelly Kittleson, quien fue secuestrada la semana pasada por una organización terrorista en Irak.

Rubio se ha pronunciado en redes sociales agradeciendo al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial iraquí por ayudar a la liberación. Kittleson había sido detenida por la organización terrorista Kata'ib Hezballah, el pasado 31 de marzo cuando circulaba por las calles de la capital iraquí.

Anuncio de la liberación

Antes del anuncio de Rubio, el portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado que, "en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente, hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato".

Además, advirtió de que esta "iniciativa no se repetirá en los próximos días", dado que se encuentran actualmente en un "estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam".

Retenida por un grupo terrorista

Kata'ib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo paraguas que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak.

Kittleson, que vive en Italia, es una experimentada periodista independiente que ha trabajado en varias zonas de conflicto, como Afganistán y Siria. Otro periodista amigo de la liberada cuenta que ella se alojaba sola en un hotel de la zona de Saadoun y que ambos estuvieron juntos una hora antes de su secuestro.

Irak es el país que concentra el 10% de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo. Tras la liberación de Kittleson, son dos periodistas extranjeros y siete iraquíes los desaparecidos en el país.

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