Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 8 de abril

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

La concursante malagueña ha aprovechado el fallo de Ángela para reducir las distancias con Óscar.

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Ángela tenía en sus manos la oportunidad de acercarse en la lucha por la final, pero su fallo, junto con las pocas oportunidades de participación, han hecho que el turno pasara a Amalia.

La concursante del atril azul, tras varias tiradas, ha caído en el gajo del ‘exprés’. Amalia ha mirado el panel para asegurarse de que se sabía todas las consonantes que faltaban por decir antes de arriesgarse a perder todo su dinero.

Finalmente, a falta de 25€ para llevarse la primera ola del programa, Amalia ha resuelto el panel a falta de ocho segundos para el final, por 475€, lo que le permite distanciarse de Ángela y acercarse a Óscar.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Antena 3 estrena mañana la quinta edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ con nuevos giros, doble desenmascaramiento semanal y más emoción que nunca

Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’
Mejores momentos | 8 de abril

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Imagen de Susanna Griso
Agresiones 'virales'

Pegan brutalmente a un menor en Barcelona y publican la agresión en redes sociales: "¿De qué país extraño vienen los adolescentes que hacen esto?"

Pan de arroz con semillas
Para 6-8 personas

Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Para elaborar esta receta de pan casero de arroz con semillas no necesitas amasar. Solo tienes que triturar los ingredientes con el arroz hidratado y dejar que repose un poco antes de meterlo en el horno.

Antonio, víctima del agresor del hacha de Montefrío
Violento ataque

Antonio, víctima del 'agresor del hacha' de Montefrío: "Yo me salvé por la garrota. Paré todos los hachazos que pude"

Hablamos con Antonio, una de las víctimas del hombre que atacó con un hacha a varias personas y que sacudió la población granadina de Montefrío la mañana del martes. Otras dos víctimas se encuentran muy graves.

Imagen de Raúl García

La DGT, "a toda velocidad": 700 multas por hora y bate su récord histórico

Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

Imagen del almirante

El teniente Juan Antonio del Castillo, sobre el plan de 10 puntos: "Uno de los obstáculos es que la tregua también sea efectiva en Líbano"

Publicidad