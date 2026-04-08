Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Ángela tenía en sus manos la oportunidad de acercarse en la lucha por la final, pero su fallo, junto con las pocas oportunidades de participación, han hecho que el turno pasara a Amalia.

La concursante del atril azul, tras varias tiradas, ha caído en el gajo del ‘exprés’. Amalia ha mirado el panel para asegurarse de que se sabía todas las consonantes que faltaban por decir antes de arriesgarse a perder todo su dinero.

Finalmente, a falta de 25€ para llevarse la primera ola del programa, Amalia ha resuelto el panel a falta de ocho segundos para el final, por 475€, lo que le permite distanciarse de Ángela y acercarse a Óscar.