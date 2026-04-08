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DECLARACIÓN DE LA RENTA

¿Debemos declarar los Bizums que hemos hecho durante el año? Descubre en qué caso incluirlo en tu declaración de la renta

A partir de hoy se puede presentar la declaración de la renta. Sin embargo, hay quien tiene muchas preguntas alrededor de la nueva campaña.

Asesor fiscal

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Llega una de las épocas más temidas del año, la de presentar la declaración de la renta. A partir de hoy podremos hacerlo, aunque hay quien aún no sabe qué debe declarar y qué no.

Una de las dudas más frecuentes es si debemos declarar Bizums de grandes cantidades. Por ejemplo, cantidades periódicas y abundantes que se pasan entre particulares.

"Debe declararlo quien realiza una actividad empresarial o profesional con Bizum", afirma Rafael Ruiz, asesor fiscal. En caso de que nuestra empresa se financie a través de pagos Bizums, debemos emitir una factura, aunque sea simplificada. En caso de que los Bizums se hagan entre particulares y sin fines lucrativos, no habrá que incluirlos en la declaración de la renta.

En Y ahora Sonsoles te resolvemos todas las dudas sobre la declaración de la renta. ¿Sabes qué puedes desgravarte para poner la balanza a tu favor? ¡Te lo contamos! ¡Dale al play!

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