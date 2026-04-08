¿Debemos declarar los Bizums que hemos hecho durante el año? Descubre en qué caso incluirlo en tu declaración de la renta

Llega una de las épocas más temidas del año, la de presentar la declaración de la renta. A partir de hoy podremos hacerlo, aunque hay quien aún no sabe qué debe declarar y qué no.

Una de las dudas más frecuentes es si debemos declarar Bizums de grandes cantidades. Por ejemplo, cantidades periódicas y abundantes que se pasan entre particulares.

"Debe declararlo quien realiza una actividad empresarial o profesional con Bizum", afirma Rafael Ruiz, asesor fiscal. En caso de que nuestra empresa se financie a través de pagos Bizums, debemos emitir una factura, aunque sea simplificada. En caso de que los Bizums se hagan entre particulares y sin fines lucrativos, no habrá que incluirlos en la declaración de la renta.

En Y ahora Sonsoles te resolvemos todas las dudas sobre la declaración de la renta. ¿Sabes qué puedes desgravarte para poner la balanza a tu favor? ¡Te lo contamos! ¡Dale al play!