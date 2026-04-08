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Después de El Hormiguero

Esta noche regresa Mask Singer por todo lo alto: conoce a las seis primeras máscaras

El programa más enigmático de la televisión dará el pistoletazo de salida a su quinta edición está noche.

Esta noche regresa Mask Singer por todo lo alto: conoce a las seis primeras máscaras

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La espera ha terminado. Esta noche, después de El Hormiguero, el secreto mejor guardado de la televisión regresa a Antena 3 con el estreno de la quinta edición de Mask Singer. El gran fenómeno internacional vuelve con más fuerza que nunca, prometiendo una gala inaugural llena de emoción y sorpresas.

El escenario recibirá a las seis primeras máscaras de esta temporada, que ya han levantado una enorme expectación: Loro, Micrófono, Momia, Labios, Semáforo y Chihuahua. Estos serán los encargados de dar las primeras pistas sobre su identidad en una noche repleta de misterio.

Investigadores de lujo y doble emoción

Esta edición llega con un equipo de investigadores renovado que promete dar mucho juego. Ana Milán repite en la mesa para aportar su veteranía, acompañada por tres fichajes estrella: la intuición musical de RuthLorenzo, la cultura pop de Boris Izaguirre y la sabiduría televisiva de Juan y Medio. Bajo la batuta de Arturo Valls, los cuatro tendrán la difícil misión de cazar a los famosos antes de que revelen su rostro.

Pero la gran novedad de este año es que el ritmo no da tregua: todas las galas contarán con un doble desenmascaramiento. Esto significa que esta misma noche conoceremos la identidad real de dos de los personajes que se suban al escenario. ¡Te esperamos!

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