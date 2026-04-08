Los escenarios reales de Entre tierras que dan vida a la historia y explican su éxito

Las localizaciones de Entre tierras son uno de los grandes pilares de la serie, aportando autenticidad y profundidad a la narración. Cada escenario ha sido seleccionado para reforzar el contexto emocional y social en el que se desarrolla la trama.

Estos espacios no solo acompañan a los personajes, sino que forman parte esencial de la historia, ayudando a construir la atmósfera y el realismo que han conquistado a la audiencia desde su estreno.