VÍDEO | Al límite de la tragedia en Texas: una moto explota junto a unos niños que escapan por centímetros del fuego

Un accidente de moto en Texas estuvo a punto de convertirse en una tragedia cuando el vehículo, que iba arrastrándose por el asfalto a gran velocidad, chocó contra el bordillo y explotó a tan solo unos centímetros de cuatro niños que iban al colegio. En las imágenes se puede observar como el motorista pierde el control y se desliza varios metros por detrás de la motocicleta y entra de cabeza en las llamas.

Afortunadamente, la reacción de los estudiantes fue lo suficientemente rápida como para esquivar las lenguas de fuego que caían en su dirección, a tan solo unos pocos centímetros. Por su parte, el conductor fue captado levantándose y alejándose de la zona, aún con fuego visible en su ropa pero, según indican las autoridades locales, no resultó herido de gravedad.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente y cómo la moto terminó fuera de control en esa zona residencial de Texas.

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