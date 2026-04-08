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Tu cara me suena
Àngel Llàcer lanza un mensaje inesperado a los concursantes de Tu cara me suena y abre el debate sobre el lema de esta edición
El jurado del programa sorprende al pedir la implicación de los participantes para definir el lema de la nueva temporada, generando dudas y distintas propuestas entre ellos.
Àngel Llàcer ha pedido ayuda a los concursantes de Tu cara me suena para decidir cuál será el lema de este año, implicándolos directamente en una elección clave para la edición.
Durante el proceso, los participantes han planteado distintas opciones, reflejando opiniones diversas ante una decisión que marcará el espíritu del programa.