Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de marzo

Patricia Pérez revela el secreto para tener una buena melena: “Mi trabajito me ha costado”

Tener alopecia ha hecho que la presentadora investigue mucho sobre el pelo y ha conseguido mantener una cantidad y volumen envidiable.

03_Pelo

Patricia Pérez revela el secreto para tener una buena melena

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Patricia Pérez nos ha regalado un momento desternillante en el programa de hoy junto a Flipy en La Pista. Los dos de han sentido cada vez más perdido con la canción que les había tocado y han apostado por títulos muy llamativos.

02_Pista

Las surrealistas respuestas de Patricia Pérez y Flipy en La Pista desatan las risas en plató

Antes de comenzar El Rosco, Roberto Leal ha querido destacar la bonita melena que tiene la presentadora y ella ha explicado que, a pesar de tener alopecia, ha conseguido cuidar su pelo tras haber investigado sobre el tema.

“Dediqué mucho tiempo a estudiar sobre el pelo”, ha explicado la presentadora informando que va a haber un curso para todos aquellos que quieran comprender mejor este tema. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

04_roscoOK

¿Podrá remontar? Un fallo temprano de Neli ayuda a que Javier coja carrerilla en El Rosco

03_Pelo

Patricia Pérez revela el secreto para tener una buena melena: “Mi trabajito me ha costado”

02_Pista

¿Un latido mojado? Las surrealistas respuestas de Patricia Pérez y Flipy en La Pista desatan las risas en plató

01_Javier
Mejores momentos | 27 de marzo

Javier describe lo que siente al enfrentarse a la Silla Azul: “No se puede uno confiar”

Lola Baldrich
ENTREVISTA

Lola Baldrich se sincera sobre el síndrome del nido vacío: "Hay algo en mí que siente que nunca me van a dejar"

Colate Vallejo-Nágera
Exclusiva

El motivo de la ruptura entre Colate Vallejo-Nágera y la hija de Mario Conde: "Es una cuestión fundamentalmente de distancia"

La relación entre Colate y Alejandra Conde se ha roto, según confirmaba Nacho Gay en nuestro programa. Hoy, nos da más detalles sobre lo que ha podido ocurrir entre ellos.

Pilar Vidal
EXCLUSIVA

Desvelamos el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Pilar Vidal desvela en exclusiva el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez. ¡No te lo pierdas!

Kiko Rivera

Un productor musical cuestiona la nueva canción de Kiko Rivera: "Eso está creado por Inteligencia Artificial"

Águeda

Águeda abandonó el convento tras 22 años como monja de clausura: "Cuando salí, el mundo era otro"

Síndrome de hombre lobo

El hijo de Ángela tiene el síndrome del hombre lobo por un medicamento: "Hubo un error en el etiquetado"

Publicidad