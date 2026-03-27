Patricia Pérez revela el secreto para tener una buena melena: “Mi trabajito me ha costado”

Patricia Pérez nos ha regalado un momento desternillante en el programa de hoy junto a Flipy en La Pista. Los dos de han sentido cada vez más perdido con la canción que les había tocado y han apostado por títulos muy llamativos.

Antes de comenzar El Rosco, Roberto Leal ha querido destacar la bonita melena que tiene la presentadora y ella ha explicado que, a pesar de tener alopecia, ha conseguido cuidar su pelo tras haber investigado sobre el tema.

“Dediqué mucho tiempo a estudiar sobre el pelo”, ha explicado la presentadora informando que va a haber un curso para todos aquellos que quieran comprender mejor este tema. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!