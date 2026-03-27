¿Un latido mojado? Las surrealistas respuestas de Patricia Pérez y Flipy en La Pista desatan las risas en plató

Patricia Pérez y Flipy son dos de los nuevos invitados a Pasapalabra. Ellos dos junto a Laura Sánchez y Andrés Suárez intentará ayudar a sumar segundos a los concursantes en los tres próximos programas.

En esta ocasión, Patricia Pérez y Flipy se han enfrentado en La Pista a una canción del año 1991. Tras escuchar los primeros segundos de la canción, el cómico creía tenerlo claro, pero nada más lejos de la realidad. Cada vez que Roberto les daba una nueva pista… ¡más perdidos estaban!

“Latidos de agua”, “Mi corazón llora” o “Los latidos de mi corazón están mojados”, con algunos de los títulos que los invitados han dado y que han desatado la risa en plató. ¡Descubre el desenlace de la prueba dándole al play al vídeo de arriba!